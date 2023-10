Salerno, maxi discarica a Pastena: cumuli di rifiuti in strada

di Antonio Jr. Orrico

Un degrado che diventa nuovamente insostenibile. A Salerno, l’area di Paradiso di Pastena è tornata ad essere una maxi discarica a cielo aperto. Gli interventi continui e costanti degli addetti di Salerno Pulita ormai non servono nemmeno più. L’ultimo è stato effettuato nella zona ormai dieci giorni fa. Sembra, però, che da allora le cose non siano minimamente migliorate, nonostante l’integerrimo servizio da parte dei ragazzi dell’associazione.

Ancora una volta, come riportato dal quotidiano “La Città“, oggi in edicola, la zona di Salerno in questione, nei pressi di Pastena, è finita nel mirino degli “incivili del sacchetto”. Proprio gli stessi abitanti ne hanno approfittato e hanno lasciato di tutto. Soprattutto nei pressi del ponte della tangenziale, vicino agli incroci con via Martuscelli e via Moscani, il degrado della zona prende estremamente piede. Sul lato, infatti, c’è un grosso terreno privato diventato una sorta di “isola ecologica” da tempo.

Ormai, addirittura i bovini che pascolano liberamente in quella zona rovistano nell’immondizia. L’area prima era adibita alla natura incontaminata. Nel corso dell’estate, invece, si è modificata, rimanendo interessata anche da un incendio che ha “cancellato” il pattume accumulato. Adesso, però, la situazione è ancora peggiore. Sopra i resti di quel rogo, infatti, sono stati depositati tanti altri sacchetti.