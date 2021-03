Anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 29 marzo, nella nuova puntata del dating show di Canale 5

In base alle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, sappiamo che al centro dello studio ci sarà Gemma Galgani. Come ogni lunedì, infatti, si parte dalle vicende amorose della dama storica del programma. Vedremo i confessionali post registrazione di Gemma dove parla della lite avuta con Tina nello studio. L’opinionista, ha utilizzato delle parole molto forti nei confronti della dama per specificare come lei, durante la sua vita, abbia preferito non avere relazioni stabili ma fare l’amate e ad un certo punto si è parlato anche di un flirt con Walter Chiari.

Questo discorso non è ovviamente piaciuto a Gemma che ha cercato di difendersi dagli attacchi della sua ”nemica”. In più, oggi durante la puntata di Uomini e Donne, vedremo la dama al centro studio con Domenico: signore molto diverso dalle sue solite frequentazioni. Proprio perchè il cavaliere è molto più grande del solito, la questione non convince ne Tina ne Gianni che cercano di capire come mai Gemma abbia deciso di frequentarlo. La dama torinese però, non si lascia abbindolare dai due opinionisti e decide di continuare a conoscere il signore, nonostante non sia proprio il suo tipo ideale.

Si vociferava da giorni un ritorno nello studio di Uomini e Donne di una vecchia conoscenza, Ida Platano. Per ora non è così, la dama non si è ancora vista durante le registrazioni quindi non è sicuro che tornerà nel parterre femminile.