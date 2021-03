Oroscopo di oggi Paolo Fox: 29 Marzo 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all’amore, al lavoro e alle vicissitudini di questo lunedì 29 marzo 2021.

Paolo Fox ogni giorno attira a se migliaia di curiosi che vogliono sapere come sarà la loro giornata in base al proprio oroscopo. Noto in TV per la lunga partecipazione ai programmi televisivi I Fatti Vostri e Mattino in famiglia sulla Rai. Paolo Fox è considerato uno dei migliori astrologi nel panorama italiano. Collabora anche con Radio Latte e Miele dove tiene una rubrica sull’oroscopo del giorno.

Ora andiamo subito all’oroscopo di oggi di Paolo Fox.

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 29 Marzo 2021: Ariete

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Il vostro segno è in una fase di recupero ma ci sono ancora tante cose che non vanno bene e soprattutto che non sono andate bene in passato. Questo è il momento giusto per riprendere le redini di alcuni discorsi e per cercare di risolvere qualche problema interiore. In questa settimana ci sarà una grande vitalità ma bisognerà anche rimettersi in gioco in modo serio. Pochi giorni fa c’è stata le bellissima congiunzione tra Sole e Venere e questo indica che soprattutto in amore e nelle relazioni c’è tanto bisogno di passione. Quelli che stanno da molto tempo con una persona potrebbero essere un po’ addormentati o comunque cercano un risveglio: ecco perché nei rapporti sentimentali è molto importante ritrovarsi.

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 29 Marzo 2021: Toro

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno del Toro.

Lunedì piuttosto interessante ma questa è una settimana che comporta diverse responsabilità: anche a fronte di qualche buona notizia, vi trovate comunque a combattere contro alcune persone. A volte il vostro eccesso di onestà, il vostro bisogno di essere sempre chiari con tutti non è facilmente compreso dalle persone che vi stanno accanto. Almeno fino a mercoledì l’astrologo consiglia un po’ di prudenza.