Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 17 marzo 2022

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 17 marzo 2022, del noto dating show di Maria De Filippi

Anticipazioni Uomini e Donne: andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:45 il nuovo appuntamento con il noto dating show condotto da Maria De Filippi. Ecco chi saranno i protagonisti e tutto quello che succederà tra loro. Dopo la puntata di ieri dedicata tutta al trono over con la signora Daniela che ha messo fine alla conoscenza con Sergio e la durissima discussione tra Ida Platano e Tina Cipollari, protagonista di oggi sarà il trono classico.

Matteo Ranieri sarà ormai ad un bivio. Da una parte la voglia di conoscere nuove corteggiatrici e, dall’altra, il desiderio di non perdere Federica. Quest’ultima, nella puntata odierna, tornerà in studio dopo la decisione di non presentarsi più in trasmissione. Decisione che aveva spinto Matteo a raggiungerla a casa per convincerla a tornare.

Inoltre, si darà nuovamente spazio al trono over con la signora Pinuccia che non ha ancora trovato un cavaliere con cui uscire, dopo la fine della sua precedente frequentazione. Proprio in merito a questo nelle scorse puntate, la signora Pinuccia è stata duramente accusata da Tina Cipollari. L’opininista crede, infatti, che la signora non è realmente interessata a trovare l’amore ma di voler solo ballare.