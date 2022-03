Terremoto in Giappone, quattro morti e oltre cento feriti

Torna a far parlare la zona di Fukushima a causa di un violento terremoto di magnitudo 7.3 che ha causato enormi danni e anche quattro vittime. Centinaia invece i feriti in quello che si annuncia essere il disastro naturale più grave del Giappone dal triste episodio del 2011.

Proprio in relazione al precedente di undici anni fa, arrivano buone notizie dal fronte nucleare: non ci sarebbero infatti problemi alle centrali nucleari che sono operative senza alcun danno segnalato. Come riporta “RaiNews” il terremoto ha fatto deragliare un treno Shinkansen, ha aperto crepe nelle autostrade e ha fatto cadere prodotti dagli scaffali dei negozi. Il terremoto è stato avvertito anche a Tokyo, a distanza di 275 chilometri circa e due milioni di abitanti sono rimasti per qualche ora al buio.