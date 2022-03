Italiani e internet: ecco i passatempi più amati

La tecnologia ha completamente cambiato le abitudini di tutti noi. Questo fenomeno si è sicuramente palesato in maniera più concreta e significativa negli ultimi anni: senza ombra di dubbio, è l’avvento di Internet che ha ulteriormente cambiato le carte in tavola

Con internet le distanze sono state accorciate come mai si poteva pensare e soprattutto si sono aperte possibilità dapprima inimmaginabili, in ogni senso: pensiamo, ad esempio, alle possibilità lavorative ma anche allo svago e ai passatempi. Sì, perché ci sono una serie di passatempi che risultano essere oggi particolarmente amati dagli italiani e fruiti quasi esclusivamente tramite la rete. Vediamo quali.

Gioco online

Tra i passatempi più apprezzati dagli italiani che navigano in Internet troviamo senza dubbio il gioco online. Le possibilità che la rete ha spalancato hanno segnato questo settore e lo hanno rivoluzionato, in tutti i suoi aspetti: oggi è possibile fruire di un sito di questo tipo direttamente tramite uno smartphone o un tablet. Oltretutto, grazie ad internet, l’utenza ha cominciato a poter sfruttare anche diversi incentivi fino a qualche tempo fa inesistenti: pensiamo ai bonus di benvenuto o alle promozioni. Ma quali sono i giochi da casino che possiamo trovare sui siti in questione? Praticamente tutti quelli che troviamo nei casino fisici: quindi, slot machines, roulette, poker e così via.

E-Sports

Altro fenomeno che sta spopolando e che ormai la fa quasi da padrone su internet sono gli E-Sports, e più in generale il gaming online. Oggi come oggi quando parliamo di E-Sports facciamo in realtà riferimento a quella che è diventata una vera e propria professione: basti pensare al fatto che i giocatori possono arrivare a guadagnare cifre da capogiro. Ma di cosa si tratta? Non è altro che l’attività legata ai videogames online. È uno dei passatempi più amati ed apprezzati dagli italiani, ma non solo.

I Social Networks

Potrebbe sembrare scontato dirlo, ma ancora oggi i Social Networks risultano essere tra gli strumenti di svago maggiormente utilizzati. Stando ad alcune statistiche, i trentenni sono coloro che trascorrono maggior tempo tra i social principali (Instagram e Facebook in primis), seppur siano state evidenziate delle tendenze particolari: per esempio, i giovani preferiscono determinati social network rispetto alle persone dai cinquant’anni in su. Fatto sta che, a prescindere da tutto, stiamo parlando di passatempi ormai consolidati.

Piattaforme streaming

Come non citare, poi, le piattaforme di streaming? Anche queste stanno aumentando a dismisura negli ultimi tempi, segnale effettivo del loro crescente successo. Ovviamente parliamo di streaming sia video che audio, ormai ce n’è per tutti i gusti. Sembra quasi difficile pensare, ai nostri tempi, a qualcuno che non abbia mai fruito di questi servizi almeno una volta nella vita.

Corsi online

Chiudiamo la rassegna con un altro esempio di passatempo che sta spopolando nel mondo di internet. Parliamo dei corsi online. Si tratta di uno dei modi con cui gli utenti e le persone in generale riescono ad approcciarsi in modo più semplice ed intuitivi a certi settori: ovviamente, oggi è possibile iscriversi a corsi online di qualsiasi tipo.