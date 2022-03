Bonus e promo nei servizi digitali: occhio a termini e condizioni

Promozioni e bonus sono all’ordine del giorno tra gli operatori dei vari servizi in Rete, da quelli di telefonia a quelli dell’intrattenimento. Per afferrare un’occasione senza sorprese è però bene fare attenzione alle condizioni delle varie promo.

Gli utenti del web sono spesso alle prese con la ricerca di promozioni, sconti e bonus, per poter usufruire di alcuni servizi online senza perdere d’occhio il portafogli.

Gli operatori, dall’altro lato, rinnovano periodicamente le proprie offerte e le comunicano agli utenti già registrati, per creare un canale di fidelizzazione, oppure le indirizzano a quelli che ancora non fanno parte del portafoglio clienti, sotto forma di pubblicità, e-mail, pagine sponsorizzate sui social e annunci sul web.

Talvolta tali bonus possono essere o sembrare allettanti e, specialmente quando queste sono a tempo, ovvero quando hanno una scadenza massima per l’adesione, ci si affretta ad aderire senza prima aver valutato bene i termini e le condizioni del servizio, le quali possono variare a seconda della tipologia di settore.

Cosa sono i “termini e le condizioni” di un servizio online

I “termini e le condizioni” di un servizio online consistono in un documento che regola il rapporto contrattuale tra il titolare del servizio fornito dal sito e l’utente finale.

Il contenuto legale dei” termini e condizioni” per i servizi rientra in quello più generale dell’e-commerce, ed è disciplinato dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 70/2003) che tutela i consumatori – in questo caso gli utenti – dai servizi non corrispondenti alla descrizione data dall’operatore.

Ecco perché è importante leggerne bene il contenuto prima di scegliere se aderire o meno a un’offerta.

Le caratteristiche dei servizi

Le caratteristiche dei servizi sono uno dei primi aspetti da valutare quando si sceglie di sottoscrivere un abbonamento oppure di cambiare un piano tariffario in promo. Questo vale anche quando i contenuti vengono proposti in forma gratuita, e dunque nel caso di periodi di prova gratis oppure senza costi aggiuntivi.

Qualche esempio aiuterà meglio a capire quali parametri tenere bene in vista prima di dare l’ok.

Se si è già utenti di un operatore di telefonia, ad esempio, accade spesso di ricevere l’invito a cambiare piano tariffario, con giga e minuti extra, oppure con un pacchetto che include altri servizi (spesso con contenuti streaming di intrattenimento e sport).

In questi casi si deve verificare se esiste un costo di attivazione, se le tariffe sono soggette a variazione nel tempo, e se il rinnovo è automatico o meno.

Nel caso in cui la promozione consiste in una prova gratuita, bisogna distinguere caso per caso.

Ad esempio, quando la prova riguarda un servizio in streaming (come YouTube Prime e Amazon Prime Video, tra i pochi operatori che le offrono ancora) si deve controllare la durata del periodo in cui si può accedere senza pagare ai contenuti, se prima bisogna essere abbonati a un servizio base (come Amazon Prime) e se, alla scadenza dell’offerta, è necessaria una disdetta formale (tramite e-mail, app o sms), pena la riattivazione automatica.

Quando invece si accede a una piattaforma di gioco a distanza, il periodo di prova gratuito consiste, sostanzialmente, in quello che viene definito il bonus casino senza deposito, ovvero un ammontare di credito virtuale che il concessionario legale eroga all’utente registrato per provare i titoli del palinsesto.

In questo caso i termini e le condizioni devono contenere per legge (come richiesto anche da ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) quali sono i giochi specifici su cui è attiva l’offerta, nonché la durata della stessa e se esistono dei requisiti minimi di puntata.

Un altro caso diffuso di prova gratis online è quello che riguarda i videogame di prossimo rilascio in commercio. A meno che si tratti di una versione “demo” del titolo, il giocatore può effettuare il download del videogioco completo concesso in prova da alcune piattaforme online specializzate oppure direttamente dal sito della casa madre.

In questi casi nei “termini e condizioni” deve essere specificato il tempo massimo di prova e l’assenza di un obbligo all’acquisto alla scadenza della stessa.

Le caratteristiche dell’operatore

L’identità dell’operatore che propone l’offerta è molto importante ai fini della valutazione e della scelta finale.

Non sono rari i casi in cui i “termini e condizioni” vengono letteralmente copiati e incollati in modo illecito tra operatori dello stesso settore, senza in realtà corrispondere al contenuto reale.

Questo è già un indicatore utile a capire che ci si trova di fronte a un sito o a una piattaforma non affidabile, e di rimando anche la promozione potrebbe non essere veritiera, se non addirittura una truffa.

Ma quali sono, allora, gli elementi utili a riconoscere un operatore serio e sicuro?

Prima di tutto questo deve riportare sul sito web i propri dati fiscali, come il numero di partita Iva ed eventuali autorizzazioni aggiuntive richieste per legge in alcuni settori.

Sul sito, inoltre, deve essere presente un modulo di contatto, ovvero un indirizzo di recapito per eventuali reclami, compresi una e-mail valida e un numero telefonico o una chat di assistenza, anche successiva all’adesione a un servizio.

Il diritto di recesso

Il diritto di recesso consente di norma al consumatore, entro un tempo massimo, di recedere dall’acquisto e di ottenere il rimborso o la restituzione del bene.

Nel caso dei servizi digitali, però, la legge stabilisce che, tra le eccezioni, ci siano i seguenti casi, contenuti negli artt. 52-59 del Codice del Consumo:

“i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista”

“la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso”

Dal testo della legge si evince bene come l’utente perda il diritto di recesso nel caso in cui il servizio sia stato erogato dietro consenso, e dunque in tale situazione non sussiste il diritto al rimborso.

Un motivo in più per leggere con molta attenzione i termini e le condizioni, comprese le clausole finali che, spesso, sono le più significative.