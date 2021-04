Anticipazioni Uomini e Donne venerdì 2 aprile 2021

- Consigliato per te -

Anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 2 aprile, nella nuova puntata del dating show di Canale 5

Quest’oggi si terrà l’ultimo appuntamento settimanale con il dating show più famoso d’Italia. Non esistono, al momento, anticipazioni di Uomini e Donne ufficiali, per conoscere in anteprima quel che succederà in puntata. Tuttavia è possibile fare affidamento su alcune indiscrezioni rilasciate da Il Vicolo delle News, che ha assistito alla registrazione della puntata odierna. Come spesso sta accadendo in queste ultime puntate, al centro dello studio di Canale 5 ci sarà ancora una volta Gemma Galgani. La dama bianca, infatti, negli ultimi giorni ha avuto accesi diverbi specialmente con Tina Cipollari. Ancora spazio per lei, quest’oggi, che, dopo aver chiuso definitivamente la conoscenza con Domenico, ha deciso di uscire nuovamente, ma in amicizia, con Nicola Vivarelli. Aperta anche un’altra speranza per Gemma, Roberto, con il quale pare stia per iniziare una conoscenza.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata di oggi potrebbe essere dato spazio anche al Trono Classico. Questa volta, al centro dell’attenzione, ci sarà nuovamente Giacomo Czerny, il quale ha deciso di focalizzare la sua attenzione su Martina e Carolina. Tuttavia, con quest’ultima c’è stata una viva discussione a causa della decisione del tronista di conoscere altre corteggiatrici. Carolina si è quindi definita delusa per il suo comportamento. Non sappiamo altro circa la puntata di quest’oggi e, quindi, per conoscere tutti i dettagli, non ci resta che collegarci su canale 5 alle ore 14.45.