In arrivo la serie sul Mostro di Firenze; tra i protagonisti, Antonio Banderas

Dopo la seconda stagione di Genius, Antonio Banderas ritorna sul piccolo schermo. Questa volta l’attore spagnolo interpreterà il giornalista d’inchiesta italiano Mario Spezi in The Monster of Florence: A True Story, una miniserie incentrata sul mostro di Firenze e sugli efferati delitti che tra il 1968 e il 1985 sconvolsero la campagna fiorentina.

La serie è ispirata all’omonimo romanzo “The Monster Of Florence: A True Story” ,scritto a quattro mani, dallo scrittore americano Douglas Preston e dal giornalista Mario Spezi, uscito in Italia nel 2006 con il titolo di “Dolci colline di sangue”. La miniserie sarà girata in Italia – a Firenze, in altre zone della Toscana e in Sardegna.

Oltre ad interpretare il giornalista Mario Spezi, Banderas è anche uno dei produttori esecutivi della serie. Spezi ha seguito per anni per anni la vicenda, finendo addirittura in carcere con l’accusa di calunnia e tentato depistaggio, salvo poi essere completamente scagionato dalla Corte di Cassazione e scarcerato dopo 23 giorni.

“Con un bizzarro colpo di scena, Mario e io siamo stati risucchiati in una straziante vendetta giudiziaria. I nostri telefoni sono stati intercettati, siamo stati seguiti e minacciati dalla polizia. Accusati di aver partecipato a riti satanici“, ha dichiarato lo scrittore Preston.