Questo pomeriggio l’ex onorevole Antonio Razzi è stato ospite del programma di Raiuno “Io e te”. Al conduttore Pierluigi Diaco ha confessato che…

L’ex onorevole Antonio Razzi, di recente tra i concorrenti dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, è tornato alla ribalta televisiva questo pomeriggio con un’ospitata nel programma estivo di Raiuno “Io e te”, condotto tutti i pomeriggi alle 14.00 dal giornalista e speaker radiofonico Pierluigi Diaco.

Il tema principale di “Io e Te” è l’amore, un argomento su cui Antonio Razzi ha dimostrato di essere molto ferrato; ha causato un boato divertito in studio la sua confessione sugli anni della giovinezza:

Quando ero giovane, tutte le ragazze volevano uscire con me

Appesa al chiodo la giacca di Giacomo Casanova, Razzi ha “messo la testa a posto” quando ha incontrato Maria Jesus Fernandez, colei che poi è diventata sua moglie, e madre di suo figlio Gionata.

La carriera

Non solo l’amore, nella vita di Antonio Razzi c’è anche un’altra componente importante: la politica. Con Pierluigi Diaco ha dunque ripercorso la sua carriera in Forza Italia, ricordando la sua storia da emigrato in Svizzera, tenendo sempre presente l’importanza della dignità e del lavoro.

Curiosità

