In un intervista rilasciata al quotidiano “Repubblica”, il Presidente della Camera Roberto Fico invita il Movimento 5 stelle a ridefinire valori e identità

“Se non ridefiniamo presto identità e valori, ad esempio mettendo di nuovo al centro i temi ambientali e al visione di futuro, non capiremo mai qual è il limite da non valicare. E finiremo per essere calpestati”. Queste le parole del Presidente della Camera Roberto Fico, in un intervista rilasciata a “Repubblica” nel quale ha espresso preoccupazione per la situazione presente e futura del Movimento 5 Stelle.

Il movimento sta attraversando uno dei periodi più difficili da quando è nato. Dopo la sonora sconfitta alle Elezioni Europee, sono arrivate infatti le tensioni a distanza Di Maio-Di Battista e il “caso Nugnes” a indebolire ancora di più i grillini. Proprio a proposito di Paola Nugnes, Fico ha dichiarato che “il suo addio mi ha dato molto dispiacere. Paola era con noi da 12 anni ed è una persona onesta e combattiva. Invece di attaccarla dobbiamo capire perchè una persona che ama così tanto il movimento arriva a prendere una decisione di questo tipo“.

Riguardo alla situazione generale del M5S, la “ricetta Fico” si fonda soprattutto su dialogo e riorganizzazione di idee e valori. “Non esiste solo il blog ma anche presenza sul territorio in prima persona. Bisogna incontrarsi, parlarsi dal vivo e risolvere eventuali contrasti che in una famiglia possono sempre verificarsi. Abbiamo bisogno di uno spazio comune dove parlare degli errori commessi e della politica futura, da organizzare su nuovi valori che saranno le linee guida per le decisioni da prendere volta per volta“.