Apatico: testo e significato del nuovo singolo di Matteo Romano

Dopo il successo sanremese con il brano “Virale“, il giovanissimo Matteo Romano torna con un nuovo brano inedito dal titolo “Apatico”.

“Apatico – racconta Matteo – è un brano che parla tanto di me. Racconta di come mi sento nel momento in cui sono sopraffatto dalle mie emozioni o da una situazione che mi mette in difficoltà. Sono una persona a volte poco introspettiva e ho difficoltà ad ascoltarmi e a leggere i miei sentimenti. L’idea per questa canzone ci è venuta in una giornata d’Estate in cui ero in studio con Adel e Scirè, dopo aver raccontato che per prendermi in giro i miei amici mi definiscono sempre “l’apatico del gruppo”.

Il brano, leggero e fresco, mette in risalto un nuovo lato del giovanissimo cantautore reduce dal successo ottenuto alla 72sima edizione del Festival di Sanremo.

Matteo Romano – Apatico (Testo)

Testo in arrivo…