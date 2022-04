Cristo di Rio, il nuovo brano di Max Gazzè e Carl Brave: testo e significato

Dopo il successo travolgente di “Posso”, certificato con il Doppio Platino, Max Gazzè e Carl Brave tornano a conquistare la scena musicale insieme con il brano “Cristo di Rio”, il nuovo inedito in uscita oggi, 22 aprile, in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Tra ecletticità e talento, i due artisti mettono a segno un mix perfetto di sonorità ricercate e spensieratezza bohémien dove beat e synth si uniscono agli strumenti suonati. La scrittura personale e riconoscibilissima di Carl Brave regala istantanee di vita quotidiana che diventano universali: “Sto qua a braccia aperte come il Cristo di Rio / hai detto basta e basta l’ho detto anche io”.

Le due voci si legano perfettamente tra cori e suggestioni, muovendosi su una produzione mai banale in bilico tra pop ed elettronica, marchio di fabbrica di due dei più amati artisti e producer della musica italiana.

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, autore multiplatino, Max Gazzè è capace di spaziare dal punk al pop, fino alla composizione sinfonica. Il nuovo duetto con Carl Brave sottolinea la sua versatilità, in attesa di tornare in estate a riaccendere e far saltare le più grandi piazze di tutta Italia, insieme alla sua straordinaria band, con il suo nuovo tour.

Carl Brave, artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio, è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. Scelto da Netflix per comporre il brano portante del suo ultimo film “La svolta”, autore della musica inserita nella mostra “Crazy – la follia nell’arte contemporanea” in esposizione al Chiostro del Bramante di Roma, ora Carlo è atteso per un nuovo live estivo nei più grandi Festival italiani.

Testo – Cristo di Rio

–