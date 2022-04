“Le Rime (Gara tra 507 Parole)”, in radio il nuovo brano di Rancore

“Le Rime (Gara tra 507 Parole)” è il primo singolo per le radio estratto da “Xenoverso”, il nuovo attesissimo album di Rancore disponibile da oggi, venerdì 15 aprile.

In radio da oggi stesso, “Le Rime (Gara tra 507 parole)” è un brano ben rappresentativo dello stile del rapper, un incastro perfetto tra barre e rime, un esperimento stilistico in cui Rancore si muove agilmente tra virtuosismi e tecnica.

Rancore entra in un mondo a due dimensioni, come se cadesse nel foglio di carta sul quale sta scrivendo.

In questo mondo bidimensionale è in atto una vera e propria gara tra le parole della sua canzone, parole che si cercano nei concetti, che si rincorrono nella metrica e si baciano nelle rime.

Il gioco è quello di contare ogni singola parola, un gioco reso evidente dal fatto che ogni numero nominato nel brano è inserito esattamente nel conteggio delle parole all’interno del testo, fino ad arrivare a 507, numero ricorrente all’interno del disco che incontriamo in vari capitoli dello “Xenoverso”.

Testo “Le Rime (Gara tra 507 parole)” – Rancore

Conta le parole 4, 5, 6

ora raggiungici

già siamo 11

poi di colpo in 16

Io che fuggirei

da schemi metrici, da numeri sulle parole

in temporali acustici.

30 che diventa 33

È un deserto bianco sotto i piedi non c’è più la strada

cielo rosso, 48

piove karkadè

mentre stai cercando fuoco per forgiare questa spada

Questo posto, un’oasi di inchiostro, le mie

fantasie, le tue,

contaci 70 ora 72

siamo già 75 linee se si incontrano le file

noi ci baceremo fine

Le rime sono amore, per sempre si baciano

parole che si

abbracciano ed altre che si lasciano

parole che si ammazzano e muoiono così

la sfida con i numeri che le ha portate qui

Le rime sono amore, per sempre si baciano

parole che si incastrano ed altre che si immaginano

alcune che si mangiano, qualcuna che non c’è

le rime si rincorrono

le rime si rincorrono

per arrivare a te

A te, a te, da qui

e cadere ancora nelle canzoni ma

per arrivare a te, a te, a te, da qui

da uno spazio di due dimensioni

per arrivare a me, a me, a me

Non sai qual è il valore delle tue attenzioni

per arrivare a te, a te, a te,

le rime si rincorrono

le rime si rincorrono

per arrivare a te.

Arrivare a te…

Sia grave che acuta

l’accento è una caduta

non cambiare una virgola o cado dentro la buca

moriamo in una sintesi la legge è dura

ed ogni spazio è una fatica in questa punteggiatura

Tra milioni di minuscole maiuscola è una

cade un’ala e quell’apostrofo era l’ultima piuma

e se ogni punto è come un urto

a ogni domanda c’è un bivio

e chi scavalca il punto esclamativo è oltre le mura!

Siamo rimasti tra parentesi sempre più strette

ma se ci pensi è molto meglio di chi è “tra virgolette”

dopo due pugni perché due punti chiude i passaggi

dopo un cielo di asterischi in infiniti paesaggi,

siamo 333

Sotto a chi tocca quante parole

di moda servono solo al presente

qualche parola più nuova che a volte le altre le blocca

mentre parole adesso evaporano via dalla bocca

Per arrivare a te

a te, a te, da qui

e cadere ancora nelle canzoni ma

per arrivare a te, a te, a te, da qui

da uno spazio di due dimensioni

Per arrivare a me, a me, a me

non sai qual è il valore delle tue attenzioni

per arrivare a te, a te, a te,

le rime si rincorrono

le rime si rincorrono…

Le rime sono amore, per sempre si baciano

parole che si abbracciano ed a

ltre che si lasciano

parole che si ammazzano e muoiono così

la sfida con i numeri che le ha portate qui…

Le rime sono amore, per sempre si baciano

parole che si incastrano ed altre che si immaginano

alcune che si mangiano, qualcuna che non c’è

le rime si rincorrono

le rime si rincorrono

per arrivare a te.

Quasi 500 parole

anzi

503…

per

arrivare

a

te