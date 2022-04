Tropico torna con il nuovo singolo “Nuda sexy noia”

Tropico, uno degli autori più importanti della scena attuale, che ha firmato la maggior parte delle hit del pop italiano degli ultimi anni, torna in radio con il nuovo singolo “Nuda sexy noia”, un brano prodotto da Zef, Marz, D-Ross e Startuffo.

“La noia è una roba che non mi posso proprio permettere, non mi prenderà mai – ha raccontato Tropico. Una volta mi dissero che per fare musica vera non dovevo stare mai comodo… e io c’ho sempre creduto in questa cosa. A me scrivere canzoni serve per tenere in equilibrio la vita, se dovessi mai lasciarmi trascinare giù dall’abitudine, dalla routine, saprei già cosa aspettarmi dalle mie canzoni… e mi sentirei perso, senza equilibrio… per questo mi complico la vita in ogni modo, perché anche se alle volte è meraviglioso lasciarsi tentare dalla noia, non riesco proprio ad accettare delle canzoni mie che non mi indichino una strada nuova per me. Preferisco una vita d’inferno sempre in giro, senza garanzie, sempre tra facce nuove, che fare delle canzoni che non mi portano nulla. Nuda Sexy Noia è una canzone che sta sulle relazioni, la cosa che più mi interessa in questo periodo. Ha voglia di vita, senza girarci intorno, come me in questo periodo“.

Tropico – “Nuda sexy noia” (Testo)