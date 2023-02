Le migliori app per fare nuove amicizie

di Redazione ZON

L’avvento di Internet ha rivoluzionato tutto, comprese le nostre relazioni sociali. Ai metodi più “tradizionali” si sono affiancati nuovi modi di fare delle nuove amicizie. I primi anni di Internet hanno visto la nascita e la crescita di forum che, sempre di più, hanno accomunato e messo in comunicazione tante persone con, spesso e volentieri, una passione in comune.

Si è poi passati a sistemi di messaggistica sempre più raffinati e mirati fino ad arrivare al famoso Myspace: lo potremmo definire come un antenato ai social odierni che però, al tempo, hanno permesso alle persone di entrare in contatto con utenti da tutto il mondo. Ad aprire davvero le danze, per quanto riguarda i social, è stato ovviamente Facebook che però oggi ha perso molta della sua utenza.

E oggi? Oggi i nuovi social (come Instagram) ricoprono ancora una fetta importante da questo punto di vista ma c’è un tipo di mezzo che sempre di più si sta instaurando nella vita quotidiana di tante persone. Ci si sta riferendo, ovviamente, alle app di incontri.

Appena si nominano app e siti di incontro si pensa subito alle relazioni amorose ma la verità è un’altra, o meglio, non è proprio questa. Le app di incontri sono sicuramente un mezzo sempre più utilizzato per soddisfare la ricerca d’amore ma sono utilissime anche per fare nuove amicizie o per conoscere persone con cui condividere una passione.

Quali sono le migliori app di incontri per farsi nuovi amici?

Nella società d’oggi, gli equilibri sociali sono cambiati di molto. Se prima le attività online venivano viste come un’alternativa o, addirittura, un’opzione di pochi, oggi le cose sono completamente diverse. Le nostre vite, di fatto, si concentrano online così come i nostri amici. Per fare nuove conoscenze, non è più considerato “strano” rivolgersi ad alcune app di incontri, anzi viene visto come un vantaggio.

I vantaggi, soprattutto, sono legati agli infiniti limiti – di fatto – legati alle app di incontri. C’è la possibilità di conoscere persone da tutto il mondo grazie ad alcune funzionalità di queste piattaforme.

In questo senso, una delle migliori app di incontri è senza dubbio Meetup. Si tratta di uno strumento che è un misto tra un social e un’app di incontri. Di mezzi di questo genere ne stanno nascendo in molti. Lo stesso Tinder – probabilmente l’app di incontri più famosa al mondo – sta cominciando ad assomigliare sempre di più a un social.

Meetup, a differenza di Tinder, ha il principale scopo di far incontrare persone con le stesse passioni. È possibile creare dei gruppi a cui puoi allegare degli eventi da seguire insieme. È disponibile sia in versione Web che in versione App ed è perfetta, appunto, se si ha intenzione di farsi nuovi amici con delle passioni in comune. Questo non toglie, ovviamente, che questa amicizia possa poi sfociare in un amore. D’altronde, la bellezza di questi mezzi, come le app di incontri, è che ognuno ha la massima libertà nell’utilizzo di questi. Dall’amicizia all’amore fino a semplice conoscenze.