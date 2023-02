Salerno, truffa al Ruggi: sospesi due infermieri

di Rita Milione

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, disposta dal G.I.P. di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due infermieri sottoposti alla sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio per dodici mesi.

Agli stessi sono stati contestati i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e inosservanza delle

norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, perché, in più

occasioni e in tempi diversi, agendo in concorso tra loro, quali dipendenti dell’azienda ospedaliero-

universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, avrebbero attestato falsamente, con modalità

fraudolente, la presenza in servizio di un infermiere, che avrebbe percepito, indebitamente, la retribuzione

per ore di servizio non prestate.

Le indagini svolte hanno consentito di ipotizzare, in diverse occasioni, che l’infermiera sì fosse presentata in ospedale in orario successivo rispetto a quello accertato dai sistemi di rilevazione elettronica, avvalendosi di un altro soggetto per registrare l’inizio del servizio prima del suo arrivo; in occasione di due giornate festive la donna non si sarebbe nemmeno recata sul luogo di lavoro, facendosi solo registrare la presenza, in entrata e in uscita.