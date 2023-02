Nascondeva armi e droga: commerciante di Salerno arrestato dalla Polizia

di Rita Milione

In data 22 febbraio, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza di reato un commerciante di Salerno, in quanto trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare condotta presso due esercizi commerciali dallo stesso gestiti, di un revolver di colore nero cal. 44, privo di marca e matricola illeggibile, con 72 cartucce stesso calibro; una riproduzione di un revolver cal. 6 ed una pistola cal.8, prive di tappo rosso con relativo munizionamento a salve; due “placche” false riproducenti Stemma della Polizia di Stato e Guardia di Finanza; sostanza stupefacente tipo cocaina del peso di 30 grammi, un bilancino di precisione, la somma di euro 1.330.

ll Giudice per le Indagini Preliminari, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della custodia in carcere per i fatti contestati.