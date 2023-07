Arcidiocesi Salerno, istituita giornata di Grazia Pro Episcopo

di Antonio Jr. Orrico

Giornata di Grazia, oggi, 6 luglio 2023, per l’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno che si stringe attorno al Suo Pastore, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, in occasione del suo quarto Anniversario di Ordinazione Episcopale ed inizio del Ministero Pastorale. In questo giovedì, l’Arcidiocesi celebra, infatti, “la giornata Pro Episcopo”. Il 4 maggio 2019, l’Arcivescovo S.E. Monsignor Bellandi è stato eletto da Papa Francesco come Arcivescovo della Diocesi.

Il 6 luglio 2019 è stato ordinato Vescovo per la preghiera consacratoria e l’imposizione delle mani di S.E. il Cardinale Giuseppe Betori che ha associato a sé S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe e S.E. Mons. Filippo Santoro. Di seguito, ecco il comunicato da parte dell’Arcidiocesi.

“In questa giornata gioiosa, inoltre, lo stesso Arcivescovo di Salerno-Campagna Acerno annuncia la Santa Messa di ringraziamento per il 50° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Don Generoso Bacco, prevista domani, 7 luglio, alle ore 18.30, presso il Santuario di S. Maria SS.ma di Carbonara, a Giffoni Valle Piana.” recita il comunicato.

“Venerdì saranno 50 anni di Sacerdozio per Don Generoso Bacco, ordinato il 7 luglio del ’73 dal Vescovo Gaetano Pollio presso la SS Annunziata di Giffoni. È una ricorrenza bella proprio perché espressione di fedeltà al Ministero Sacerdotale che don Genè (come viene soprannominato a Giffoni) ha mostrato.” ha aggiunto l’Arcivescovo. Venerdì, dunque, quest’ultimo presiederà la Santa Messa presso il Santuario Maria SS. di Carbonara.