Arechi, rubata un’auto del Comune: indagini in corso

di Antonio Jr. Orrico

Allo stadio Arechi non c’è più grande sicurezza. Infatti, è notizia odierna l’ennesimo tentativo di furto nei luoghi vicini allo stadio della Salernitana. Nella notte tra il 24 e il 25 Settembre, infatti, ignoti si sono introdotti nell’impianto sportivo con l’obiettivo di portare via il materiale sportivo della squadra di Salerno presente all’interno. Il fatto più singolare, però, è che è stata rubata un’auto appartenente al Comune. Ignoti, infatti, avrebbero rubato una Fiat Panda in dotazione al Comune.

L’auto non aveva tratti distintivi o scritte che indicassero l’appartenenza all’Ente comunale. I ladri avrebbero poi forzato la porta dell’impianto e tentato di accedere agli spogliatoi, senza successo. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato: al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’impianto sportivo nel tentativo di individuare e rintracciare gli autori del furto.

Solitamente, l’auto in dotazione al Comune di Salerno viene parcheggiata all’interno dell’Arechi, nel piazzale antistante il varco atleti. Sull’accaduto stanno ancora indagando le forze dell’ordine. I poliziotti della Digos hanno visionato le immagini della videosorveglianza cercando di individuare i responsabili. Al momento, nonostante tutto, non è ancora stata formalizzata nessuna denuncia a carico.

I malviventi, almeno inizialmente, volevano trafugare materiale sportivo appartenente alla squadra. Subito dopo, però, hanno cambiato obiettivo.