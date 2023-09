Baronissi, rubato il bus della scuola calcio

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova emergenza furti. A Baronissi, infatti, questa notte è sparito il bus per il trasporto dei piccoli atleti della scuola calcio dell’ASD Aquilotti Irno. Non si sa ancora il perché del gesto, se possa essere una bravata di alcuni ragazzi o dell’azione mirata di malviventi. A darne la notizia, è stata la stessa scuola calcio, che ha pubblicato un post appositamente sui social, culmine di un fine settimana totalmente da dimenticare per la società.

“Questo è il pulmino che da qualche anno porta in giro i bambini della nostra associazione quando si va a giocare in trasferta. Ci si stenta a crederci, nonostante sia ben tenuto è comunque un modello datato e tra l’altro ben distinguibile viste le numerose serigrafie. Siamo senza parole e parecchio amareggiati, non tanto per il valore economico che ci hanno sottratto ma per la comodità tolta a tante famiglie e soprattutto ai nostri bambini. Come ci ha scritto una mamma “Hanno rubato un simbolo!!” ha scritto lo stesso profilo della scuola calcio di Baronissi su Facebook.

Il post poi continua, e i titolari della scuola calcio auspicano che tutto torni alla normalità e che il furto sia solamente una bravata: “Allora, augurandoci che possa essere stata solo una bravata di qualche sprovveduto e che il pulmino ritorni dov’era, chiediamo a tutti se possibile di condividere e di darci notizie se avvistato. Di certo il nostro simbolo non passa inosservato.“