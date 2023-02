Arisa ad Amici 2023 “Amadeus non mi prende a SanRemo”

La cantante Arisa durante la puntata di Amici 2023 di domenica 12 febbraio 2023 è scoppiata in lacrime dopo che la conduttrice Maria De Filippi le ha chiesto di cantare con Federica ed Angelina di cui è insegnante. Arisa ha poi asserito che le sue alunne sono più brave di lei e che la sua carriera sarebbe finita lì.

Queste le parole che la cantante ha riferito prima di raggiungere il centro dello studio. Dopo aver cantato Arisa scoppia in lacrime riferendo che ormai sono due anni che Amadeus non la convoca per partecipare a Sanremo e d’altro canto afferma di sentirsi sopravvalutata e e di non voler fare più delle cose in tv.

Nel suo sfogo Arisa attribuisce la sua notorietà non direttamente al suo talento, ma alla fortuna e asserisce di non sentirsi più all’altezza. Dalle parole di Arisa si intravede l’idea di se stessa di non sentirsi forte come prima o come il primo Sanremo del 2012 e pertanto di voler lasciare spazio “a chi ha il fuoco dentro”.

La Cuccarini interviene subito per abbracciare Arisa ed affermare che può toccare a tutti di dover attraversare degli alti e dei bassi nella vita. Più furioso l’intervento invece di Rudy Zerbi che crede che quella dell’artista sia una delle voci più belle d’Italia e afferma che la cantante dovrebbe “fregarsene” di una mancata partecipazione al festival di Sanremo.

Arisa in trasmissione aveva espresso la volontà di non mandare in onda il pezzo, chiedendo esplicitamente di tagliarlo. Probabilmente in un momento successivo ci sarà stato un ripensamento da parte della cantante che ha poi permesso di pubblicare integralmente l’episodio.