Sanremo 2023, Marco Mengoni vince la serata delle cover

A trionfare nelle cover a Sanremo 2023, è stato Marco Mengoni con “Let It Be” dei Beatles. Sul podio ci sono anche Ultimo e Lazza

Una serata delle cover, quella di Sanremo 2023, che conferma quanto mostrato nelle serate precedenti. Ad aggiudicarsi la penultima serata del Festival, infatti, è stato Marco Mengoni, ancora in testa alla classifica generale grazie alla sua interpretazione di “Let It Be” dei Beatles. Quest’ultima è stata riletta in chiave gospel con il Kingdom Choir.

Ultimo, al secondo posto, si è esibito con Eros Ramazzotti con un medley di quest’ultimo. Chiude il podio Lazza, che ha voluto accanto a sé Emma e il primo violino della scala Laura Marzadori in La Fine di Nesli. Subito dietro ci sono Giorgia ed Elisa, con un medley tra Luce e Di Sole E D’Azzurro. Mr. Rain con Fasma e Qualcosa di Grande di Cesare Cremonini sono quinti.

In testa alla classifica generale di Sanremo 2023 resta ancora saldo il nome di Mengoni. Subito dietro ci sono Ultimo, Lazza, Mr. Rain, Giorgia, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Elodie, Colapesce Dimartino, Gianluca Grignani. Come promesso, Amadeus rende omaggio al Giorno Del Ricordo, leggendo un passo del libro di Gigliola Alvisi “La bambina con la valigia”, dedicato alla storia di Egea Haffner.

Anche Chiara Francini, co-conduttrice di serata, sceglie per il suo monologo un tema importante. Parla dell’essere donna e, contemporaneamente, del non essere madre, per scelta o meno. E sentirsi sbagliata per questo. Un tabù che ancora resiste in una società in cui le donne senza figli sono sempre più numerose. Tutto in preparazione della finale di questa sera.