Turismo a Salerno, numeri in crescita già a partire da Aprile

La città di Salerno si conferma un polo attrattivo per i turisti italiani e stranieri. Quest’anno, già a partire dal mese di Aprile, dovrebbero registrarsi buoni numeri in termini di presenze ma a preoccupare è la carenza di personale specializzato sia nel settore turistico che della ristorazione. Secondo quanto rivela il Mattino, i numeri sono superiori rispetto a quelli dell’anno scorso, grazie in particolare al risveglio dell’incoming dai paesi asiatici e dagli Usa.

Resta quindi un’emergenza personale a cui far fronte prima dell’arrivo della primavera per consentire all’intero comparto di ricominciare a lavorare a pieno ritmo.