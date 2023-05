Arisa: “Giorgia Meloni mi piace perché ha cazzimma”

di Antonio Jr. Orrico

La cantante Arisa, madrina del Pride nel 2022, ha speso parole d’apprezzamento per Giorgia Meloni. E invoca un cambio d’atteggiamento

La madrina del Pride scende in campo in favore della premier Giorgia Meloni. L’endorsement è di quelli alquanto discutibili, in quanto provenienti proprio da una delle bandiere della comunità LGBTQI+ italiana. Arisa, infatti, ha speso parole d’apprezzamento per la premier, e proprio questi possono essere molto controversi. La cantante, ospite della trasmissione La Confessione, condotta da Peter Gomez, si è lasciata andare sull’argomento politico.

“Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma. Questa cosa andrà contro di me. Una volta ho fatto un discorso dicendo che la signora Meloni mi piacesse. Tutti i miei amici mi avevano sconsigliato di farlo, affermando che sarei stata additata come fascista. Non sono posizioni aperte le sue, però secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata.” ha dichiarato Arisa nella trasmissione di Gomez.

La cantante ha poi proseguito: “Secondo me ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo. Io vorrei provare ad ampliare un po’ la rappresentanza sui media rispetto alla comunità LGBTQI+, che non è fatta solo di macchiette o scene plateali, ma di gente normalissima. Penso che dobbiamo smettere di spaventare, ma dimostrare che siamo gente wow.“

Infine ha dichiarato: “Mi piacerebbe che le persone avessero la pazienza e l’amore di farle capire certe cose, perché lei è veramente una che può portarci ad alti livelli, ha la cazzimma e a noi serve una persona così.“