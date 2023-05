Rai, Giorgia Meloni dice di volerla “liberare”

di Antonio Jr. Orrico

Giorgia Meloni ha detto di voler “liberare” la Rai dall’intollerante potere di sinistra. La presidente del Conisglio è intervenuta a Catania

Dopo la giornata della Liberazione del 25 Aprile, potrebbe essere istituita la giornata della Liberazione della Rai dalle cariche pubbliche. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato di voler “liberare” non solo l’emittente nazionale, ma tutta la cultura italiana. Naturalmente, ancora una volta, l’oggetto della polemica è quella sinistra che, a detta della premier, detiene ancora il sistema di potere della televisione pubblica.

“Voglio liberare tutta la cultura italiana. Dietro a tutto c’è la sinistra. Io non intendo sostituire un intollerante sistema di potere con un altro intollerante sistema di potere. Voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere, in cui non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica.” ha dichiarato Giorgia Meloni.

Per la leader di Fratelli D’Italia, è tempo di meritare i ruoli che si ricoprono in Rai, come d’altronde ribadito finora in molte altre occasioni.

“Voglio un sistema meritocratico e plurale che rappresenti tutti, che dia spazio a tutti in base al valore che dimostrano e non alla tessera. Quella della sinistra non era un’egemonia culturale ma di potere. E la sinistra è molto nervosa perché ha paura di perdere questo sistema di potere. Se nella Rai qualcuno deve misurarsi col merito e decide che non ce la fa e deve misurarsi con altro, non è un problema che possiamo porci noi.” ha poi chiosato la premier, infine.