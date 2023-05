Cabine telefoniche: le ultime saranno rimosse dalla Tim

di Antonio Jr. Orrico

Le 16mila cabine telefoniche dislocate in tutta Italia saranno progressivamente rimosse. Resteranno solo quelle negli ospedali e nei carceri

Un pezzo di storia del ‘900 sta per essere definitivamente mandato in pensione. Nel campo della comunicazione, lo spazio occupato dalle cabine telefoniche sarà ufficialmente sgomberato. Le circa 16mila cabine dislocate su tutto il territorio saranno progressivamente rimosse e resteranno solamente quelle situate negli ospedali e nei carceri. Saranno inoltre garantite quelle dove non arriva la copertura della rete mobile, ad esempio i telefoni pubblici installati nei rifugi delle montagne.

Dopo una consultazione pubblica con gli operatori che ha messo d’accordo tutti, l’AGCOM ha stabilito che Tim non è più obbligata a garantire il servizio pubblico, ormai in disuso. La ditta procederà dunque allo smantellamento delle cabine telefoniche. Il processo si inquadra nell’attuazione della direttiva europea 2018/1972 che prevede di modernizzare le telecomunicazioni negli stati membri dell’UE. A sparire saranno anche gli elenchi telefonici, ormai soppiantati dalle rubriche digitali.

Che le cabine telefoniche sarebbero cadute in disuso, era nell’aria. Infatti, stando ad un sondaggio condotto da SWG, meno dell’1% degli intervistati ha usato i telefoni pubblici nei 90 giorni precedenti e addirittura il 12% non ha mai fatto chiamate da questi apparecchi. Oltre l’80% della popolazione non sente più l’esigenza di utilizzare questo servizio e tre persone su quattro non saprebbero neanche dove cercare una cabina nei pressi di casa.

Stando a quanto dice la stessa indagine di mercato, inoltre, per circa il 70% della popolazione le cabine telefoniche non sono indispensabili.