Di Maio è stato indicato dall’Ue come inviato per il Golfo

di Redazione ZON

Luigi Di Maio è stato indicato dall’Unione Europea come inviato per il Golfo. A deciderlo è stato l’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, che in una lettera inviata agli Stati membri ha comunicato la nomina dell’ex ministro degli Esteri.

“Dopo un’attenta valutazione, considero Luigi Di Maio il candidato più adatto”, si legge nella lettera, secondo quanto riporta Ansa.

“In quanto ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio ha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo”, ha aggiunto Borrell. “Gli ampi contatti” di Di Maio “con i Paesi del Golfo gli permetteranno di impegnarsi con gli attori rilevanti al livello appropriato”. “Dobbiamo mantenere lo slancio del nostro impegno rafforzato con il Golfo. Per questo conto sul sostegno a Di Maio per attutare la nostra partnership strategica con i partner del Golfo”, evidenzia Borrell.

Dopo l’indicazione dell’Alto rappresentante dell’Ue adesso si è in attesa della ratifica che va vidimata dai 27 Stati membri: i tempi sarebbero non brevissimi.