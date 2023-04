Sondaggi: il PD cresce ancora e assottiglia il distacco da FDI

di Antonio Jr. Orrico

Secondo i sondaggi condotti da SWG, PD e Fratelli D’Italia sono ora divisi da meno di nove punti. Elly Schlein recupera un altro 0,3%

La scalata si fa sempre più consistente, settimana dopo settimana. Il cambio ha sortito tutto ciò che si sperava all’interno della fazione. Non ci sono più dubbi: l’effetto Schlein per il Partito Democratico è tangibile, ed è sempre più benefico e positivo per il centrosinistra. Se oggi si tornasse a votare, Fratelli D’Italia sarebbe, naturalmente, ancora in testa con il suo 29,3%, ma il suo vantaggio sul centrosinistra sarebbe diminuito sotto i nove punti. I sondaggi di SWG lo evidenziano per bene.

Il partito di Giorgia Meloni continua il suo lento, ma costante, trend negativo. Fratelli D’Italia perde lo 0,4%. All’opposto, invece, la nuova guida di Elly Schlein continua il suo effetto positivo, facendo registrare al PD un +0,3% e facendolo attestare al 20,7%. Resta, invece, sostanzialmente uguale nel gradimento il Movimento 5 Stelle, che fa registrare il 15,1%. Cresce, invece, anche se di poco (+0,4%) la Lega che è all’8,8%. Un leggero aumento lo ottiene anche FI, +0,3, che resta però sotto al partito alleato con il 6,5%.

Tra i partiti più piccoli, c’è una vera e propria flessione che ha coinvolto la nuova coalizione del centrosinistra. Azione e Italia Viva, infatti, si fermano al 7,7%, e sono in perdita dello 0,1%. Stessa diminuzione, nei sondaggi, per quanto riguarda Alleanza Verde-Sinistra Italiana: perde lo 0,1% e va al 3,2%. +Europa è al 2,4% e perde anche lei lo 0,2%.