La Rappresentante di Lista: venerdì 14 aprile esce “LRDL-Live with Orchestra”

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA ha annunciato che venerdì 14 aprile uscirà un nuovo progetto discografico dal titolo LRDL – LIVE WITH ORCHESTRA. Si tratta di una speciale release disponibile in doppio vinile, cd e digitale – già in preorder (https://NumeroUno.bio.to/LRDL) – registrata al Ravenna Festival la scorsa estate.

La tracklist ripercorre parte del vasto repertorio di LRDL, da Amare e Ciao Ciao ai pezzi più evocativi come Religiosamente, Paesaggi Stranieri e Questo Corpo.

LRDL – LIVE WITH ORCHESTRA

TRACKLIST

LATO A

1. Religiosamente

2. Sarà

3. Gloria

4. V.G.G.G.

5. Alieno

6. Invasione

LATO B

1. Giovane Femmina

2. Woow

3. Fragile

4. Questo Corpo

LATO C

1. Amare

2. Paesaggi Stranieri

3. Panico

4. Mai Mamma

6. Maledetta tenerezza

LATO D

1. Diva

2. Ciao Ciao

3. Resistere

4. Oh Ma Oh Pa