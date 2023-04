Baustelle: venerdì 14 aprile esce “Elvis”

di Filomena Volpe

Venerdì 14 aprile esce“Elvis”, l’attesissimo nuovo album dei Baustelle (https://Baustelle.lnk.to/elvisPR).

Le parole dei Baustelle

A proposito dell’atteso ritorno, i Baustelle hanno affermato:

“Ci siamo detti che l’unico modo per tornare era quello di tornare in una forma sincera, diretta, vera, tornare come se dovessimo ricominciare da capo. Tornare alle origini, al suonare in sala prove. Tornare persone che suonano insieme. E così è stato: Elvis è una rifondazione”.

“Elvis”: un elogio alle sfumature dell’umanità

L’album “Elvis” è un tributo all’uomo che ha commercializzato il rock and roll e, al contempo, è la perfetta raffigurazione della caduta dell’uomo.

Scrittura collettiva dell’album

Molte delle canzoni che compongono l’album sono scaturite da sessioni di scrittura collettive, a cui hanno partecipato:

Rachele Bastreghi

Francesco Bianconi

Claudio Brasini

Sono presenti anche jam session ambientate in studio con musicisti nuovi come Alberto Bazzoli (piano e hammond), Lorenzo Fornabaio (chitarra elettrica e acustica), Julie Ant (batteria e percussioni) e Milo Scaglioni (basso e chitarra).

Baustelle: dettagli sul loro nuovo album

Con la direzione artistica di Francesco Bianconi, “Elvis” è disponibile in formato CD, vinile oro in edizione limitata e numerata, vinile bianco in edizione limitata e numerata, vinile nero e in CD Maxi formato, contenente un boolket di 28 pagine e 4 cartoline con le cover alternative dell’album.

1. Andiamo ai rave

2. Contro il mondo

3. La nostra vita

4. Milano è la metafora dell’amore

5. Jackie

6. Los Angeles

7. Betabloccanti cimiteriali blues

8. Gran Brianza Lapdance Asso di cuori Stripping Club

9. Il Regno dei cieli

10. Cuore

“Elvis Tour”: sette nuove date disponibili

Questi i nuovi appuntamenti annunciati che si aggiungono alle date di “Elvis tour”: