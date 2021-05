Il club inglese ha presentato il kit da trasferta per l’anno prossimo: scompare il logo classico e rimane solo il cannone. Omaggio alla squadra che vinse il double nel ’71

Tempo di restyling in casa Arsenal che ha presentato il nuovo kit di gioco da trasferta. Il club inglese molto legato alla sua storia ha voluto a 50 anni di distanza dalla storica stagione 1970/1971 omaggiare la squadra che in quella stagione vinse il primo double, ovvero Premier League e Fa Cup.

La storia

La stagione 1970/71 fu davvero storica per il club londinese. Negli anni precedenti a quella stagione ci furono grandi delusioni e risultati al di sotto delle aspettative interrotti proprio nella stagione 1969/70 nella quale arrivò la vittoria contro l’ Anderlecht nella finale di Coppa delle Fiere.

I Gunners iniziarono al meglio la stagione con un 4-0 rifilato ad Highbury ai rivali del Manchester City, segno di un grande cammino appena iniziato. Il proprio stadio divenne per Ray Kennedy e compagni un fortino su cui costruire la vittoria finale. L’Arsenal in quell’annata rimase infatti imbattuto in casa nelle partite di Campionato. Vittoria che alla fine arrivò con un solo punto di vantaggio in classifica sul Leeds United.

I Gunners poi si giocarono a Wembley la finale di Fa Cup contro il Liverpool. Il match fu tesissimo e molto intenso con il risultato che dopo 90′ minuti era ancora fermo sullo 0-0. Nei supplementari Steve Heighway portò in vantaggio subito il Liverpool ma prima Eddie Kelly e poi Charlie George ribaltarono il match regalando all’Arsenal il primo double della sua storia.