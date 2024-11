Assunzioni al Comune di Salerno: oltre 3.000 candidati per 45 posti di istruttore di vigilanza

di Redazione ZON

È boom di candidature per il concorso bandito dal Comune di Salerno, volto all’assunzione di 45 istruttori di vigilanza part-time e a tempo indeterminato per il Corpo di Polizia Municipale. Come riportato da La Città, sono ben 3.386 i candidati che affronteranno la prova preselettiva per contendersi i posti disponibili, con una competizione che vede una domanda dieci volte superiore all’offerta.

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, è attesa anche la possibilità di ricorsi da parte dei candidati esclusi. La necessità di una preselezione è stata quindi dettata dall’alto numero di domande, segnale di un forte interesse verso i ruoli di vigilanza e sicurezza nel comune salernitano.