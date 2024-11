di Danilo Iammancino

Nel panorama finanziario del 2024, scegliere la banca giusta per la propria azienda è una decisione strategica cruciale.

Le esigenze delle imprese variano dal finanziamento della crescita alla gestione della liquidità, fino alla necessità di strumenti innovativi per l’internazionalizzazione e la digitalizzazione.

In questo articolo, esploreremo le migliori banche per aziende nel 2024, valutando i servizi offerti, le soluzioni di corporate banking e investment banking, e il supporto personalizzato per le piccole, medie e grandi imprese.

1. illimity

illimity si distingue per essere una banca digitale e innovativa dedicata al mondo delle imprese (è la prima banca italiana cloud native), progettata per soddisfare in particolare le necessità delle imprese ad alto potenziale. illimity si concentra su strumenti a supporto delle imprese come il corporate banking e investment banking.

Attraverso b-ilty, offre una gamma completa di servizi digitali, inclusi finanziamenti personalizzati, conti business e soluzioni per la gestione dei flussi di cassa. Il focus su sostenibilità e innovazione rende illimity una scelta di punta per le aziende che puntano alla crescita.

2. Unicredit

Unicredit è una delle principali banche europee, con una forte presenza nel segmento corporate. Offre un’ampia gamma di servizi di corporate banking, tra cui finanziamenti a breve e lungo termine, leasing e factoring, oltre a soluzioni avanzate di cash management.

Unicredit si distingue anche per i suoi servizi di investment banking, che comprendono assistenza su operazioni di M&A, emissioni di obbligazioni e accesso ai mercati dei capitali. Le imprese che operano a livello internazionale beneficiano del network globale della banca e della sua piattaforma di trade finance.

3. Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo è una delle più conosciute in Italia nel settore bancario per le imprese, con una vasta gamma di servizi mirati a PMI e grandi aziende. Attraverso il programma Sviluppo Imprese, la banca offre soluzioni di finanziamento personalizzate, come mutui e leasing, e servizi di supporto per la digitalizzazione e la transizione ecologica.

Intesa Sanpaolo è particolarmente attenta all’innovazione tecnologica, con piattaforme di digital banking avanzate per la gestione della tesoreria e dei flussi finanziari. Inoltre, il suo Corporate & Investment Banking fornisce supporto strategico per operazioni di mercato e M&A.

4. BNL Gruppo BNP Paribas

BNL offre una gamma di servizi dedicati alle aziende, dalle PMI alle multinazionali. La banca è conosciuta per le sue soluzioni di finanziamento a lungo termine, inclusi mutui ipotecari e leasing, oltre a strumenti di gestione della tesoreria e del capitale circolante.

Attraverso il gruppo BNP Paribas, BNL offre accesso a soluzioni di investment banking e mercati finanziari su scala globale, tra cui emissioni obbligazionarie, consulenza strategica e servizi di internazionalizzazione. La banca supporta anche iniziative legate alla sostenibilità e all’efficienza energetica delle imprese.

5. Banco BPM

Banco BPM si concentra fortemente sul supporto alle PMI italiane, offrendo servizi di finanziamento e strumenti di digitalizzazione per migliorare la competitività delle imprese.

La banca offre una vasta gamma di soluzioni di leasing, factoring e credito commerciale per aiutare le aziende a gestire la liquidità e sostenere nuovi investimenti. Inoltre, Banco BPM ha sviluppato partnership strategiche per promuovere progetti di sostenibilità e digitalizzazione, rendendosi un alleato ideale per le imprese che puntano su innovazione e crescita sostenibile.

6. Mediobanca

Specializzata nel corporate e investment banking, Mediobanca è un punto di riferimento per le grandi imprese italiane ed europee che cercano consulenza strategica e soluzioni di investimento.

La banca è una dei leader nelle operazioni di fusioni e acquisizioni (M&A), e offre accesso ai mercati dei capitali attraverso la gestione di emissioni di titoli azionari e obbligazionari. Mediobanca è anche un partner chiave per aziende che desiderano internazionalizzarsi o espandere la loro presenza sui mercati globali, offrendo soluzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche del settore di appartenenza.

7. Credito Emiliano (Credem)

Credem è conosciuta per il suo approccio flessibile e personalizzato alle esigenze delle imprese, in particolare nel segmento PMI. La banca offre soluzioni di leasing, factoring, e finanziamenti agevolati, supportando le imprese nella gestione dei flussi di cassa e nella crescita operativa.

Credem è particolarmente attenta alle necessità delle imprese a conduzione familiare e delle realtà locali, fornendo consulenza mirata e servizi di assistenza dedicata per lo sviluppo imprenditoriale e l’espansione regionale.

8. Banca Sella

Banca Sella si distingue per il suo focus su innovazione e tecnologia, con una particolare attenzione alla digitalizzazione delle PMI. Attraverso la sua piattaforma di digital banking, la banca offre servizi di gestione della tesoreria e dei pagamenti, accesso a soluzioni di e-commerce e strumenti di finanziamento flessibili per le imprese.

Banca Sella è anche fortemente impegnata nella promozione dell’imprenditoria sostenibile, con soluzioni di green finance e progetti dedicati alle aziende che desiderano adottare pratiche più responsabili.