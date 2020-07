Atalanta-Bologna, le probabili formazioni del match del 35° turno

Al “Gewiss Stadium”, Atalanta-Bologna si sfidano nel match valido per la 35^ giornata di Serie A: le probabili formazioni del match

Atalanta-Bologna si sfidano nel match valido per il 35° turno della Serie A. I bergamaschi, che nell’ultimo turno hanno pareggiato con il Verona, sono in lotta per il 2° posto con Inter e Lazio.

Il Bologna, che nell’ultimo turno ha perso con il Milan, non ha più nulla da chiedere al campionato, essendo matematicamente salvo da diverse giornate. In classifica l’Atalanta è terza con 71 punti, il Bologna 10° con 43.

Il fischio di inizio è atteso per le 19:30, e sarà possibile assistere al match su Sky.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna