Atalanta-Cremonese, le formazioni ufficiali del match

Va avanti la sesta giornata di Serie A, con una domenica che riserva ben sei partite agli appassionati di calcio e si preannuncia ricca di emozioni. Alle 12.30 si comincia con Atalanta-Cremonese.

Gasperini recupera Demiral insieme a Okoli e Toloi. A centrocampo la coppia De Roon-Koopmeiners, quest’ultimo già autore di quattro goal in campionato. Sulle fasce agiranno Hateboer e Soppy. In attacco torna Muriel, insieme a lui Lookman con Malinovskyi alle loro spalle. Ederson parte dalla panchina.

Alvini schiera la Cremonese a specchio: davanti a Radu linea a tre composta da Aiwu, Chiriches e Lochoshvili. Sernicola e Valeri sugli esterni, in mezzo Pickel, Escalante e Meité. Davanti confermati Okereke e Dessers.

Ecco le formazioni ufficiali della gara:

ATALANTA – Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi; Lookman, Muriel.

CREMONESE – Radu, Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meite, Pickel, Escalante, Valeri; Okereke, Dessers.

La diretta TV di Atalanta-Cremonese sarà trasmessa sia su Sky Sport che su Dazn. La sfida avrà inizio oggi 11 settembre alle ore 12.30.

va ricordato, inoltre, che la partita Atalanta-Cremonese sarà visibile in streaming sulle Smart Tv di ultima generazione compatibili e, sempre tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.