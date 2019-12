Lunch match al “Gewiss Stadium”, Atalanta-Milan finisce 5-0: prestazione maiuscola dei ragazzi di Gasperini, il Diavolo viene seppellito sotto un diluvio di reti

10, 61, 63, 72, 83: in tempi di tombola e superenalotto, suona la cinquina sulla ruota di Bergamo e sono i minuti delle reti dell’Atalanta contro il Milan nel lunch-match della diciassettesima giornata di Serie A. Al “Gewiss Stadium” termina 5-0 per la squadra di Gasperini.

Una giornata di ‘grazia’ per la Dea, complice anche una prestazione disastrosa dei ragazzi di Pioli, soprattutto dal punto di vista della fase difensiva. Ad aprire le marcature ci ha pensato però un capolavoro del Papu Gomez: l’argentino prende palla dalla sinistra, salta Conti con un tunnel e defilato sulla sinistra spara con il destro all’incrocio dei pali, che fulmina Donnarumma. Il Milan si vede poco in fase offensiva, se non per una conclusione di Rodriguez, terminata a lato. L’Atalanta, invece, sfiora il 2-0 ma Pasalic colpisce la traversa.

Nella ripresa, arriva il tracollo rossonero: in due minuti, la Dea chiude il discorso con Pasalic e Ilicic. Il primo, ex della partita, segna deviando in maniera decisiva verso la porta un tiro di Gosens, mentre lo sloveno si beve Calabria e spara il destro alle spalle di Donnarumma. Del Milan nessuna traccia e l’Atalanta dilaga: al 72′ arriva il capolavoro di Ilicic. Il numero 72 prende palla dalla trequarti, si accentra e scarica il sinistro diretto all’incrocio dei pali per il 4-0.

Nel finale, c’è gloria anche per Luis Muriel: entrato all’80’, tre minuti dopo approfitta di un clamoroso svarione tra Musacchio e Donnarumma per battere facile facile a porta vuota. Il popolo del “Gewiss Stadium” è in tripudio ed urla al Milan ed ai tifosi: “Serie B, Serie B”.

Finisce 5-0 per l’Atalanta che chiude il 2019 nel migliore dei modi (81 gol segnati, record) ed al 5° posto, mentre il Milan chiude l’anno solare con la sconfitta più brutta della stagione.

