Non le manda a dire, Raymond Domenech, al termine della sfida tra Atalanta e Psg. Rivolta del web contro l’ex ct

A un passo dalla storia si è spento il sogno dell’Atalanta, raggiunta e superata dalla corazzata Paris Saint-Germain nei minuti di recupero. C’è chi, però, a quanto pare non ha apprezzato la performance degli uomini di Gasperini, commentando con un tweet al vetriolo la sconfitta della Dea: si tratta di Raymond Domenech, ex ct della Nazionale francese.

Non nuovo a uscite polemiche di questo tipo, Domenech ha voluto punzecchiare proprio il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, “ringraziandolo” per aver permesso, con la sua tattica, di far vincere i parigini.

“Bravo al PSG per questa bella emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. – scrive l’ex ct su Twitter – La leggenda che i tecnici italiani grandi dal punto di vista tattico stavolta resta una leggenda. Tuchel ha fatto meglio”.

Una caduta di stile non di poco conto alla quale non sono mancate risposte forti da parte del web, ovviamente schierato dalla parte dell’Atalanta e della sua magnifica avventura in Champions League.

Ricordando anche allo stesso Domenech una certa finale di Coppa del Mondo persa proprio contro l’Italia nel 2006…

