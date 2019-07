L’Atalanta potrebbe disputare le gare casalinghe di Champions League allo stadio San Siro di Milano: c’è l’ok di tutti, manca quello del Milan

I tifosi dell’Atalanta fremono nell’attesa dell’inizio della prossima stagione, quella che porterà la squadra di Gian Piero Gasperini a disputare la sua prima storica Champions League.

Il club orobico si appresta ad iniziare il raduno pre-campionato agli ordini del mister ex-Inter e Genoa che per il quarto anno guiderà i nerazzurri. In molti si auspicano nella permanenza del gruppo al completo (o quasi) che ha trascinato l’Atalanta al 4° posto in campionato e in finale di Coppa Italia (persa contro la Lazio) nella scorsa stagione.

Ma c’è un problema in vista dell’importante competizion europea che dovrà affrontare la Dea: lo stadio. Infatti, i lavori per il totale rinnovamento dell’Atleti Azzurri d’Italia (su tutti, il rifacimento della Curva Nord, demolita gli scorsi mesi) impedirà al club di Percassi di disputare i match casalinghi, almeno inizialmente. Pertanto, è stata chiesta la disponibilità al Comune di Milano per la concessione temporanea dello stadio San Siro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Percassi si sta muovendo rapidamente per cercare di chiudere un accordo e ha ottenuto già il sì del Sindaco Sala e della questura milanese. Inoltre, c’è stato già un contatto con Inter e Milan, ‘detentori’ della struttura: il club di Steve Zhang (amico dell’ad Luca Percassi) ha dato piena disponibilità, così come dovrebbe arrivare anche quello del club rossonero, nella persona di Zvone Boban.

In particolare, l’Atalanta andrebbe così ad alternare le gare casalinghe con l’Inter a questo punto in Champions League. La ‘Dea’ con ogni probabilità ospiterà la sua prima Champions League nella ‘Scala del Calcio’.