Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni del match

Questa sera al Gewiss Stadium l’Atalanta ospita il Sassuolo nell’anticipo del 5° turno della Serie A. Le probabili formazioni del match

Neanche il tempo di fare un bilancio del 4° turno, che la Serie A torna subito in campo con tre anticipi del primo turno infrasettimanale della stagione, valido per il 5° turno. Questa sera, oltre all’Inter, scendono in campo anche gli altri nerazzurri dell’Atalanta, che ospitano il Sassuolo. I padroni di casa non hanno avuto un inizio di stagione convincente, mentre i neroverdi arrivano da due sconfitte di fila.

Il fischio d’inizio del match è previsto alle per le ore 20:45, e verrà trasmesso su Dazn e su Sky.

Le probabili formazioni

QUI ATALANTA- Gasperini cambia ancora i trequartisti. Alle spalle di Zapata dovrebbero esserci Ilicic e Pessina. A centrocampo torna De Roon, riposo per Freuler, mentre a destra partirà titolare Zappacosta. In difesa riposo per Palomino, al suo posto Djimsiti, con Demiral e Toloi a completare la difesa bergamasca.

QUI SASSUOLO- Dionisi conferma Frattesi e Maxime Lopez a centrocampo, ma cambia qualcosa in difesa, con Chiriches e Ferrari al centro. In avanti Scamacca riferimento offensivo, con Berardi, Boga e Raspadori a supporto.

ATALANTA (3-4-1-2) Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Boga; Scamacca. All. Dionisi.