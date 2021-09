Bologna-Genoa, le probabili formazioni del match

Pronti-via con il turno infrasettimanale dopo la chiusura delle gare del weekend. Turnover per Sinisa. Nel Genoa titolare Destro, ex Felsineo

Nemmeno il tempo di chiudere con la quarta giornata di Serie A che subito si ricomincia con la quinta. Dopo la pesante sconfitta contro l’Inter, il Bologna di Mihajlovic cercherà il riscatto contro il Genoa nell’anticipo del turno infrasettimanale che si apre dopo la vittoria del Napoli che ha messo fine alla giornata precedente. Il grifone, dal canto suo, vorrà fare bene in trasferta, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina.

QUI BOLOGNA Mihajlovic opterà per il classico 4-2-3-1, ma con dei cambi rispetto alle ultime gare giocate. Skorupski sicuro della maglia da titolare per difendere la porta rossoblù, con De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi e Dijks in difesa. Dominguez e Svanberg saranno i centrocampisti schierati in mediana, con Orsolini, Soriano e Barrow che formano il trio alle spalle dell’unica punta Arnautovic.

QUI GENOA Ballardini schiererà i suoi calciatori con il 4-2-3-1. In porta confermato Sirigu, difeso da Cambiaso a destra, Vanheusden e Maksimovic centrali, Criscito in difesa. Badelj e Touré sarà la coppia di mediani, con Hernani, Rovella e Fares che agiranno sulla trequarti in supporto dell’unica terminale offensivo, nonché ex di turno, Destro.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Badelj, Touré; Hernani, Rovella, Fares; Destro.