Bullismo, bimba presa di mira per il suo look. L’amica le regala i suoi abiti

Bullismo, meraviglioso il gesto di Mariah Andrew: la piccola ha regalato i suoi abiti alla miglior amica, offesa per il look poco alla moda

BULLISMO, SPLENDIDO GESTO DI MARIAH: LA BIMBA REGALA I SUOI VESTITI ALL’AMICA, OFFESA DALLE COMPAGNE- Il bullismo è purtroppo un fenomeno diffuso in tutto il mondo, soprattutto nelle scuole. La storia di Haley Olson Atkinson, giovane studentessa presa di mira da alcune sue compagne per il suo modo di vestire, ha però anche un risvolto positivo. Secondo quanto riportano i colleghi di guardachevideo.it infatti, una bimba, di nome Mariah, vedendo la sua amica soffrire, le ha regalato i suoi abiti.

La piccola Haley ha rivelato: “Tornavo a casa piangendo e supplicavo i miei genitori di ritirarmi da quella scuola. Li pregavo affinché potessi continuare a studiare a casa piuttosto che affrontare ogni mattina le offese dei miei compagni di classe che diventavano sempre più pesanti.” Molto bello il gesto di Mariah, che ha raccontato: “Non è stata una privazione perché ho sentito che condividere avrebbe fatto stare bene Haley e le avrebbe regalato un sorriso.”

Grazie a questo piccolo gesto, di straordinaria generosità, la giovane Haley ha potuto affrontare diversamente la situazione e uscire dal vortice del bullismo in cui si ritrovava immersa. La piccola ha apprezzato moltissimo il dono della sua migliore amica Mariah, che le ha consentito di tornare a sorridere, e di non curarsi troppo del pensiero altrui. In un mondo in cui spesso ci si volta, fingendo che il problema non esista, abbiamo bisogno di più persone come Mariah, che con una piccola grande iniziativa ha messo un punto alle offese delle coetanee.

Resta aggiornato sulle ultime news. Seguici anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Clicca qui.

Ti potrebbe interessare anche: “Bullismo, Virginio Simonelli: scrivere mi ha aiutato a metabolizzare”. Clicca qui.