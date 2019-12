Al “Gewiss Stadium”, Atalanta-Verona apriranno il sabato della quindicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni del match

Atalanta-Verona darà il via alla ricco sabato della quindicesima giornata di Serie A. I bergamaschi sono concentrati sul campionato ma pensando anche all’importante sfida di Champions League di martedì sera, che li vedrà giocarsi un posto negli ottavi di finale contro lo Shakthar Donetsk.

Per Gasperini però, i tre punti oggi sarebbero fondamentali visto il pari della Roma contro l’Inter e il match della Lazio contro la Juventus in programma alle 20:45 per quanto concerne la zona 3-4° posto. Di contro, ci sarà una squadra scaligera ferita dalla sconfitta subita proprio contro la Roma nell’ultimo turno di campionato. I ragazzi di Juric però sorridono nel vedere la propria squadra a quota 18 punti in classifica, due in meno del Napoli che è 7°.

Al Il fischio del match è previsto alle ore 15.00

Le probabili formazioni di Atalanta-Verona