Attacco hacker in Olanda: è allarme Nazionale

Anche l’Olanda è stata colpita da un attacco hacker, e per arginare la crisi nazionale, la polizia olandese ha lanciato la piattaforma No More Ransom. Ecco che cos’è

Dopo l’attacco hacker che ha travolto la Regione Lazio, anche l’Olanda è stata assediata. “La sicurezza del Paese è in pericolo” hanno annunciato i direttori di tre importanti società olandesi di sicurezza informatica (Eye, Hunt & Hackett e Northwave) hanno chiesto un intervento urgente del governo olandese per fronteggiare il diffondersi del ransomware.

Che cos’è il ransomware?

Si tratta di un virus che si diffonde come un file o un semplice allegato di posta elettronica apparentemente inoffensivo ma che una volta scaricato cripta i file nel sistema. Per ottenere la chiave di decapitazione, viene richiesto un riscatto solitamente in criptovalute e non si ha neanche la garanzia che gli hacker sblocchino i file.

Gli attacchi ransomware, spiegano i tre esperti, sono sempre più numerosi e le richieste d’aiuto sono troppe per essere gestite dalle società olandesi da sole. Ecco perchè, per arginare la crisi Nazionale, la polizia olandese ha lanciato la piattaforma No More Ransom, che contiene i codici di decrittazione per molti tipi di ransomware. Le vittime di attacchi sono incoraggiate a controllare la piattaforma prima di considerare il pagamento del riscatto.

“Gli attacchi informatici in Europa sono passati da 432 nel 2019 a 756 nel 2020, registrando un aumento del 75% rispetto al 2019“, è quanto emerge dagli ultimi dati sulla cybercriminalità raccolti dalla Commissione europea.