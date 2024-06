Auletta, esplode bombola gas in abitazione: grave 72enne

di Antonio Jr. Orrico

Una tragedia sfiorata. Questa mattina, ad Auletta, si è verificata un’esplosione di una bombola del gas all’interno di un’abitazione situata in contrada Vagni, sembra a causa di una fuga di gas. Un uomo è rimasto gravemente ustionato in varie parti del corpo.

Proprio per questo motivo, i sanitari del 118 hanno prontamente provveduto a trasportare l’uomo di Auletta prima all’ospedale di Polla e poi al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli con l’eliambulanza. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.