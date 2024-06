Raffaello Tonon: che cosa fa oggi l’ex opinionista di reality?

di Antonio Jr. Orrico

Dopo tempo immemore, una pausa non può far altro che bene. Raffaello Tonon, dopo vario tempo passato sugli scudi come opinionista e concorrente di reality, ha deciso di cambiare vita. Ma cosa fa attualmente l’opinionista televisivo? Dov’è finito uno dei volti più irriverenti ed estroversi degli ultimi 25 anni della televisione italiana?

Raffaello Tonon: ecco cosa fa oggi l’ex opinionista

Una svolta davvero imprevista. Raffaello Tonon, dopo essersi preso una pausa dal mondo della televisione, ha deciso di inoltrarsi in quello della ristorazione. L’ex opinionista, infatti, sta lavorando come cameriere in una vineria in Emilia Romagna. “Da mesi collaboro in una realtà che mi scalda il cuore perché quando gli altri si divertono e tu con loro, non c’è da porsi domande.” ha scritto in uno dei suoi ultimi post Instagram.

Ad avvistare l’ex concorrente del GF Vip è stato Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram con il nome di “Investigatore Social“, che ha condiviso un suo video a lavoro. In realtà, qualche mese fa, era stato lo stesso Tonon a pubblicare sui suoi profili social un lungo post in cui parlava della decisione di cambiare strada e dedicarsi a una nuova professione.

Da qualche tempo è lontano dal mondo della televisione e lavora come cameriere presso la Enio Ottaviani Winery, un locale specializzato in vini in provincia di Rimini. “Da mesi collaboro in una realtà che mi scalda il cuore perché quando gli altri si divertono e tu con loro, non c’è da porsi domande. Rido con soddisfazione, oggi mi districo tra i piatti di portata.” ha spiegato.

Un mondo, quello dell’accoglienza e del rapporto con i clienti, che gli è sempre stato caro: “Il mio primo grande amore è stato l’accoglienza, quella chiaramente a pagamento, in tutti gli hotel della riviera. Ero cliente e desideravo essere proprietario. Lo sono stato in passato.”

Raffaello Tonon: la carriera in TV

A proposito della televisione e del fatto di essere riconosciuto da qualche cliente, Raffaello Tonon precisa: “Quando i clienti mi chiedono: ”È Tonon?” Rispondo sì, ma il fratello ricco è a Milano, io ho bisogno della pensione. Grandi risate. Rimpiango i tempi andati ragione per la quale faccio del mio meglio perché possano tornare.”

Sono diverse le esperienze e i ruoli televisivi che Raffaello Tonon ha ricoperto negli anni. Ancora studente di giurisprudenza, venne notato per la prima volta da Maurizio Costanzo, che lo volle tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show prima e nel cast di Buona Domenica poi. Nel 2005 partecipò alla seconda edizione del reality La Fattoria e, tre anni dopo, entrò a far parte come concorrente de La Talpa.

Negli anni divenne anche ospite ricorrente di Pomeriggio 5 e concorrente del Grande Fratello Vip, nell’edizione del 2017, nella quale arrivò in finale. E poi ancora Mattino Cinque News come opinionista e un programma radiofonico su Radio Zeta con Luca Onestini.