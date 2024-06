Pellezzano, Paolo Conticini ospite il prossimo 18 Giugno

di Antonio Jr. Orrico

Altro imperdibile appuntamento, martedì 18 giugno 2024, con 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐧𝐢, ospite alle ore 18.30 presso i Giardini Pubblici di Piazza Municipio a Pellezzano nell’ambito della rassegna culturale “Racconti d’Estate” a cura di DLive Media con il patrocinio del Comune di Pellezzano.

Il noto attore toscano, protagonista di numerose commedie interpretate con i grandi volti del cinema italiano, intratterrà il pubblico con il racconto di aneddoti che riguardano la sua professione, svelando anche alcune curiosità che si celano dietro la macchina da presa. Un’occasione unica, nel corso della quale i partecipanti potranno interagire con l’ospite attraverso un dialogo coinvolgente e costruttivo.

Per l’occasione, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha scritto sulla pagina Facebook del Comune: “Ringrazio sin d’ora Paolo Conticini per aver accolto il nostro invito. Sarà per noi un grande onore averlo come ospite sul nostro territorio.“