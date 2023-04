Eventi Dlivemedia: gli appuntamenti di Aprile 2023

di Rita Milione

Dlivemedia, organizzazione di eventi culturali e di spettacolo, che da più di 10 anni opera sul territorio Nazionale ed estera, dopo l’evento dello scorso marzo alla Camera dei Deputati, parte con la lunga stagione di attività Estive coinvolgendo numerosi Enti Pubblici, quali i Comuni di Castellabate, Fisciano, Pellezzano, Grandi aziende private e strutture turistiche quali Marina d’Arechi.

Tanti gli appuntamenti di Aprile, Giampaolo Morelli il 13 aprile a Marina d’Arechi, Luigi Lo Cascio il 18 aprile al Comune di Cava de’ Tirreni per la presentazione del suo ultimo libro, il Prof. Vincenzo Schettini de La Fisica che ci piace il 21 aprile in un doppio appuntamento la mattina al Teatro Charlot di Pellezzano e il pomeriggio a Marina d’Arechi. E poi ancora, Andrea Delogu con il suo spettacolo il 21 sera al Teatro delle Arti, GianLuca di Marzio, giornalista sportivo di Sky il 26 al Teatro Scarpetta di Sala Consilina in collaborazione con la Banca Monte Pruno.

Ed inoltre due Spin-off Teatrali sempre allo Charlot di Pellezzano, il 24 aprile con la Cantautrice e musicista Valentina Iannone in un OneWomanShow dal titolo “Posso Essere Felice?”, e il 28 aprile con lo scrittore e musicista Angelo Mellone, vice Direttore Rai è Presidente Film Commission Basilicata, in “ Questo solo ti posso dare “.

Un programma di aprile intenso, ma che continuerà allo stesso ritmo nei mesi di maggio, giugno e luglio. Ancora una volta Dlivemedia, diretta dal Dott. Roberto Vargiu, sarà protagonista di numerosi e importanti eventi.