Cyberbullismo, l’AGCOM promuove il patentino digitale

di Antonio Jr. Orrico

Una dimensione nazionale. L’atto di indirizzo approvato da AGCOM nei giorni scorsi è finalizzato alla valorizzazione di percorsi di alfabetizzazione digitale e mediatica nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, che promuovano la fruizione responsabile e consapevole dei mezzi di comunicazione tradizionali e online. Proprio per questo, negli scorsi giorni l’Agenzia ha promosso l’iniziativa del cosiddetto patentino digitale, per contrastare il cyberbullismo.

Quest’ultimo è sicuramente fondamentale per promuovere una corretta cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti. Ci saranno percorsi formativi che dovranno prevedere una durata minima di 10 ore e massima di 20 ore e dovranno essere fruibili in modalità ibrida, sia in classe sia a distanza. Dovranno inoltre affrontare alcune tematiche obbligatorie quali la tutela della web reputation, i meccanismi di funzionamento delle piattaforme algoritmiche.

A presentarlo, ci ha pensato Massimiliano Capitanio, commissario AGCOM e relatore della delibera proprio per questi percorsi.

“L’educazione civica impone la conoscenza di diritti e doveri anche in campo digitale. I nostri ragazzi crescono, e a volte vivono, in una dimensione virtuale, pagando spesso un prezzo molto elevato. Agcom ha voluto dare una dimensione nazionale. Contrastare fake news e cyberbullismo, ma più in generale, imparare a vivere responsabilmente la dimensione digitale, è uno degli obiettivi del ‘patentino digitale’ che Agcom promuoverà nelle scuole italiane a partire dal prossimo anno scolastico. Un modo per valorizzare tante iniziative meritorie già realizzate dai Corecom a livello regionale.” ha dichiarato Capitanio.