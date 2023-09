Aumento del 79% casi di cancro sotto i 50

di Gaudieri Brunella

Uno studio pubblicato dal Global Burden Disease (GBD) rivela che tra gli anni 1990 e 2019 vi sia stato un aumento del 79,1% dei casi di cancro delle persone sotto i 50 anni.

L’analisi è stata effettuata prendendo in esame 204 paesi ed è emerso che le morti per cancro ad esordio precoce sono aumentate del 27,7%, mentre il cancro al seno è riconosciuta come la forma tumorale diagnosticata più di frequente.

Le aree dove questo tipo di tumori si sono sviluppate principalmente sono quelle asiatiche. I dati parlano di un aumento del 4,9 al 13,1 per 100 mila persone nel 1990, da 8,7 a 15,6 per 100 mila persone nel 2019.

Sebbene gli strumenti e le prassi per lo screenig siano state implementate e ci sia stato un miglioramento dello stile di vita, l’incidenza del tumore al seno è stata tuttavia in aumento, ma i fattori che lo determinano poco chiari.

Significativo d’altro canto è stato notare come altri fattori quali il cambiamento dei fattori riproduttivi, indicatori fisici fattori comportamentali siano quelle possibili cause che hanno inciso sull’esordio precoce del tumore al seno. Tra questi sono da elencare l’inattività fisica, il consumo maggiore di alcol, l’uso di contraccettivi orali e la nulliparità, età più giovane in cui arriva il ciclo mestruale.

Secondo alcuni studiosi del Cancer Research di Londra i risultati di tale ricerca non sarebbero esattamente attendibili a causa di alcuni limiti metodologici nell’indagine.

Nota positiva invece a conclusione di questa ricerca è che l’aumento del numero delle diagnosi per tale malattia è inversamente proporzionale al numero dei decessi nella fascia d’età tra i 14 ed i 45 anni, indicando così un calo del tasso medio di mortalità per cancro di questo gruppo.